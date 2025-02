A friend has just sent long articles from 2 German alternative sources. At the top he wrote:

According to the report below, Reiner is to be allowed out for one day (or more?) in order to campaign for political office in Wuppertal.

I did some reading of the posts and also a bit of deepl translating, could not find references to Reiner’s getting at least a day to campaign. There were, in the second piece, many thanks to the people who signed to get Reiner’s name to be a candidate. 200 were needed. 200 easily signed.

I will post the bit I translated and the rest in German. (No time for more.)

The headline of the first piece reads:

He has been in prison for 15 months. She is still free. Is that the way it’s supposed to be?

The weekly newspaper Demokratischer Widerstand (DW) was created in March 2020 from a flyer with this title, which Hendrik Sodenkamp & Anselm Lenz distributed en masse in Berlin "into the fake epidemic emergency" and thus founded the new nationwide democracy movement. The 201st DW issue is also available at press distribution points nationwide, is distributed via mailing lists in neighborhoods, public authorities and businesses and is supported by a solid subscription. Subscribers receive each issue in an envelope delivered to their mailbox.



Dear Ladies and Gentlemen, no longer Hello Children!



Under this 784th newsletter since March 2020, we are sending you in advance the updated demonstration calendar of the new German peace and democracy movement for the week starting February 1, 2025. On the left of each line you can read the date, in the middle the town and the starting point and on the right the type of rally.above you can see the preview of the front page of the two hundred and first issue of the weekly newspaper Demokratischer Widerstand (#DW201).

Below, the rest in in German:

Auf der Titelseite sowie Seite 7 widmen wir uns diesmal dem Rechtsanwalt und Corona-Aufklärer Dr. Reiner Füllmich, der vom BRD-Regime seit 15 Monaten als politischer Gefangener festgehalten wird – und dennoch bei der Bundestagswahl als Direktkandidat gegen den kriminellen Inlandsgeheimdienstchef Thomas Haldenwang (CDU) antritt – der seinerseits die derzeitige, im In- und Ausland verrufene Bundesinnenministerin Nancy Fäser abzulösen gedenkt.



DW ehrt einen wahrhaftigen Journalisten und einen der wenigen (Real-)Sozialdemokraten der aufrichtigen Sorte: Der Preis der Republik geht an Florian Warweg von den seit zwei Jahrzehnten anerkennenswerten Nachdenkseiten. Auf in die kommende Kriegsneutralität Deutschlands und den restlosen Abzug der Besatzer!



Der große Philosoph und Buchautor Werner Köhne bespricht auf die vielschichtige Art: Die Maske.



Dir V. Seeling fordert im Gesundheitsressort aus der Corona-Lüge und dem Injektionsgenozid endlich etwas zu lernen – und in der Folge konsequent zu handeln. Meldungen: Unterstützerbrief für Kennedy; EU ordert 146 Millionen neue Todesinjektions-Chargen; Sterbefallzahlen und EMA-Daten.



Politik & Recht: In der DW-Kolumne Rechtsstaat beginnt Prof. Dr. jur. Martin Schwab eine neue fünfteilige Aufklärungsreihe. Die Vorgänge um Musk und Merz im Lichte der fortgesetzten Kriegstreiberei und der neoliberalen Untergangssehnsucht berichtet DW-Co-Chefredakteur Anselm Lenz.



Chef vom Dienst Klaus Müller sortiert die Morde von Aschaffenburg und die geistig, sozial und ökonomisch verdrehten »Demos gegen Rechts«. Das Zitat der Woche kommt diesmal von Markus Krall, der dem Corona-Terror und Spritzenmördern abermals deutlich absagt. Inlandsmeldungen: Steinmeier will Corona-Aufklärung erst nach der Wahl; Volksbank kündigt AfD-Konten; AfD-Wahlkampfauftakt.



Im Ressort Demokratiebewegung berichtet DW von der Aufhebung des Terrors gegen »ungeimpfte« US-Soldaten, deren Entschädigung und Rehabilitierung (Kolumne Karl Hilz / Querdenkergerichtshof). Die Liste der Demotermine der neuen deutschen Friedens- und Demokratiebewegung ermöglichen Altgedienten und Neueinsteigern den Anschluss an unser aller revolutionären Erhebung aus dem Volke. Plus Leuchtturm ARD und weiteren Montagsspaziergängen.



Zum kommenden Füllmich-Kennedy-Wahlkampfauftritt am 8. Februar in Wuppertal schreibt DW-Chefredakteur Hendrik Sodenkamp. Am 13. Februar wird in Berlin eine Querdenken-Großdemo u.a. mit dem großen Bürgerrechtler Michael Ballweg und der DW-Redaktion erwartet (9 Uhr, Kirchstraße 7): Die Regierungs- und Polizeiverbrechen vom 1. August 2020 und 29. August werden an dem Tag verhandelt. »Machen wir Druck auf die Schweinejustiz, diese perversen Rotzlumpen, dieses Lügenpack!«, so DW-Polier Johny Rottweil heute Vormittag.



Im Alltagsressort kommt Serge Menga (AfD) zum Thema krimineller Repressalien zu Wort und erinnert an Helmut Schmidt (SPD). Briefe an die Redaktion.



Im Wirtschaftsressort arbeitet Hendrik Sodenkamp die neuesten Deals von Blackrock-Merz und Flinten-Uschi auf. Zur neuen neoliberalen Kriegs- und Schockdoktrin schreibt Batseba N'Diaye. Wie immer flankieren aktuelle Demobilder aus ganz Deutschland die Berichterstattung.



Wolfgang Greulich erläutert aus der Perspektive des Mittelstandes, wie der produktive Teil der BRD-Wirtschaft zur Schlachtbank geführt wird. Aus gewerkschaftlicher Perspektive wird der weitere Einbruch der Reallöhne konstatiert und die »Experten« der Mindestlohnkommission auseinandergenommen.



»Heute vor fünf Jahren...«In der Kolumne Medien kommen diesmal die geschätzten Kollegen von transition.news zum gedruckten zu Wort. Im Ressort Krieg & Frieden untersuchen wir die neuesten Entwicklungen den nahen und mittleren Ostfronten: »Westliche Werte« sind eingetroffen: Gaza in Schutt und Asche, Ostukraine zerstört.



Im Ressort DW-Akademie sprechen wir diesmal ausführlich mit der Preisträgerin der Republik und Fachanwältin für Medizinrecht, der großen Beate Bahner plus Rückblick: Auszug aus ihrem Eilantrag am BVerfG vom 8. April 2020. Aktuelle Bilder aus Wandlitz (Boris Pfeiffer) und Halle an der Saale.



Im Feuilleton sprechen wir mit dem Schweizer Kabarettisten und Künstler Marco Riema im DW-Interview von Klaus Müller. Riemas Ermittlungshypothese: »Alice Weidel ist eine Partymaus!« Mit dem DW-Kulturkalender weisen wir auf interessante bundesweite Termine oppositioneller Kunst- und Wissensproduktion hin, die DW mitgeteilt worden sind.



In der DW-Empfehlungsliste bringen wir Cover, Titel, Autorenname, Verlag und ISBN-Bestellnummer widerstandsrelevanter Bücher und Publikationen im selbstdelegitimierten Unrechtsstaat. Die Kolumne Sport mit Berthold des Bürgerrechtlers und Fußballintellektuellen Thomas Berthold befasst sich diesmal mit: Persönlichkeiten und Typen.



Die Christen im Widerstand, Michael Schuch, stellen in ihrer Kolumne fest: »Nach der Wahl ist vor der Wahl.« Mit »Das Letzte« zum Thema der Ersten Alternativen Medienmesse am 28./29. März 2025 in Berlin, den ersten zwanzig Artikeln des Grundgesetzes, dem Art. 146 GG und einem DW-Coupon endet die 201. DW-Ausgabe.



Die 201. Ausgabe der Wochenzeitung Demokratischer Widerstand ist ab Samstag bundesweit für alle Presseausgabestellen verfügbar. Am meisten haben Sie und wir von einem Jahresabonnement.



Mit freundlichen Grüßen,

Linda Lauffeuer (Kontakte Verlagshaus Sodenkamp & Lenz)

_________________

There was also a second piece, which includes many thanks to the 200 - the first 200, I believe - who signed so Reiner could be a candidate:

Liebe Leserinnen, liebe Leser,



bekanntermaßen hegen wir von der Wochenzeitung Demokratischer Widerstand (DW) keinen Hass auf den Amerikaner als solchen, haben nichts gegen das Judentum, sind, well, hello folks, mit Staatsangehörigen unserer alliierten »Befreier« aus England verwandt und verschwägert, und pflegen unser Faible für die schönsten Momente der Geschichte der Grande Nation aktiv. Zudem sind wir mit dem DW der größte Verbreiter des Grundgesetzes in der Geschichte der Bundesrepublik.



Nach 80 Jahren Weltkriegsende und drei Generationen ist es nun durchaus angebracht, die Frage zu stellen, wann die ausländischen Soldaten, Waffen und sonstigen Militäreinrichtungen nun aus unserem Land wieder abgezogen werden? Wann? Und diese Frage souverän zu beantworten: »Ami go home!« Denn es ist durchaus möglich, die Sachen zu packen, die Raketen und das ganze Material sorgfältig in Kisten und Container zu polstern, ein paar Hundert Luxusliner und Lastkraftwagen vorzufahren und unter Absingen der Nationalhymnen der Alliierten, Schwenken von Fähnchen mit Blau, Weiß und Rot sowie allerlei freundlichem Feuerwerk plus Danksagungen deren Abschiebung zu organisieren. Thank you und Merci, wir ziehen in den Frieden:



»Bye bye statt Bunker!«



Man komme doch als Zivilisten gern mal wieder! Dann schauen wir uns Neuschwanstein an und, wie es Euch gefällt, gehen in den Biergarten. Wir Schuhplatteln und »Dirndln« für die Ex-Befreier und lassen die Krüge klirren, bis es überschwappt! Unsere Nation, Deutschland, bricht auf in den Frieden, in die bewaffnete Neutralität, gewissermaßen als West-östlicher Diwan des Friedens. Über unsere Erdgasversorgung und auch alles andere entscheiden wir Demokraten selbst. Und heute: Ciao statt Bunkerbau! Wir helfen den Friends auf dem verdienten Weg nachhause, our jolly good fellows!



Bye bye? In gewisser Weise ist die »Westintegration« so gut gelungen, dass wir das Beste der »westlichen Werte« nun auch gegen deren Vergewaltiger aus dem Westen selbst verteidigen, zumindest hier bei uns, in unserem Land, wo wir das nicht nur dürfen, sondern es unsere Pflicht ist. Wer etwa eine gesteigerte Lust beim Thema »Abschiebung« empfindet, hat in den Kriegs- und Besatzungstruppen auf unserem Boden einen würdigen Gegenstand seiner Durchführungsüberlegungen, einen echten Ansatzpunkt jenseits von Silvestergeknaller.



Gewissermaßen für einen alternativen OPLAN-Deu (DW berichtete), der eine massenhafte Durchführung allein schon deshalb braucht, weil die Amerikaner einfach massenhaft Militärzeugs auf unserem Boden abgelagert haben. Das alles abzutransportieren und transatlantisch zu verschiffen, wird unserer heimischen Industrie und Logistik herzerfrischende Aufträge verschaffen – ein echtes Konjunkturprogramm!



Und auch die Anschiebeparties für die Befreier und Besatzer sollten mit Orchestern und den besten Kulturdarbietungen nicht zu günstig kalkuliert werden! Kunst und Kulturproduktion sind die Spitze unseres Zivilisationsverständnisses, die wahre Corona-Krone des Lebens auf Erden! Bye bye, so long, arrivederci!



So ist die Titelseite zu verstehen, die heute für alle Presseausgabestellen in Deutschland verfügbar ist – nachfragen: »wo steht bei Ihnen die Wochenzeitung Demokratischer Widerstand, ordern Sie die bitte, beim Grossisten anrufen!« – und durch unsere Verteilerhelden in Nachbarschaften, Betreben und Behörden verbreitet wird, sowie im Abonnent in den Postkasten kommt. Heute erscheint die 200. Ausgabe.



DIE ZWEIHUNDERTSTE

DW-AUSGABE



Ich erinnere mich an alles. Wie die, pardon, asozialen Schweineratten von der Tageszeitung Taz mir zum April 2020 fristlos kündigten – meine liebsten Kollegen –, allein, weil ich meinem damaligen Betrieb, wo ich als fester freier Redakteur beschäftigt war, wie üblich angeboten hatte, in einem Hintergrundartikel die vermeintlich schlimmste Seuche aller Zeiten mit Für und Wider in O-Tönen aus allen Fachrichtungen zu untersuchen. Wie alsbald die ersten Verleumdungsartikel über mich erschienen, in jener Zeitung, der Taz, die mich etwa ein Jahr zuvor ins Kollegium angeworben hatte.



Wie ein Buchverlag nach dem anderen, in dem ich publiziert hatte, jede Zeitung, jedes Magazin, für das ich geschrieben hatte, seltsam ähnlich lautende Schweinereien über mich öffentlich machen musste. – Fast alle, aber nicht alle beteiligten sich am versuchten totalen Auslöschungsversuchs meines Berufslebens, ja, meines Werkes, und mehr noch meiner ganzen Person. – Wie das Terroregime von Beginn an die Grenze zwischen Mord und Selbstmord zu verschwimmen lassen trachtete. Eine der grauenhaftesten Terrortechniken der Tyrannen, die es jahrzehntelang gut eingeübt und in vielen Fälllen angewandt hat.



Ich erinnere mich an alles. Wie kein Kollege mehr erreichbar war, falsche Freunde öffentliche Abschwörungsbekundungen abgeben mussten, wie dabei keiner wusste, was das alles zu bedeuten habe. Wie auch Parteileute, Ex-Parteileute, Abgeordnete, Ex-Abgeordnete, Gewerkschafter und Parteistiftungsmitarbeiter keine Ahnung hatten, was das für eine Aktion unter dem Stichwort »Corona« ist. Und wie die Dümmsten unter jeen sogar die Narretei der Staats- und Konzernmedien wiederholten wie Zombies, die einen neuen Gott aus der Tiefe anbeten. Als hätten sie kein Gehirn und keine Seele mehr. Oder niemals gehabt.



Heute wissen wir, dass es die Corona die größte Lüge aller Zeiten war und ist – und leider auch eine eine der tödlichsten. Dass sie einen Kriegszustand der Herrschenden gegen den Menschen heraufbeschwor. Dass sie zur Kriegsvorbereitung dient. Dass wir selbst bei »mildem Verlauf« den Rest unserer Zeit auf Erden täglich mit diesem Thema und seinen Auswirkungen in der Wirklichkeit zutun haben werden. Dass der Feind eine neue Form angenommen hat, die totalitäre Überwachung und Steuerung aller menschlichen Lebensbereiche will. Dass das Gehubere um einen angeblichen »links-internationalistischen« Aufbruch ausschließlich negative Auswirkungen gezeitigt hat, zum Beispiel die Reichen immer reicher zu machen und die Armen noch ärmer.



Oder will man sich uns mal erklären? – Nein.



Ich erinnere mich an alles. Ich erinnere mich daran, wie mich meine Journalistengewerkschaft, die DJU, mich nicht nur nicht unterstützte, wie es ihre Pflicht gewesen wäre, sondern mich verleumdete, mir nachstellte und mir schließlich polizeilich an meiner Haustür meinen Presseausweis abnehmen lassen wollte. Über meinen Presseausweis verfüge ich seit Ende der 1990er, weil er zu meinem Beruf gehört und nahm ihn auch in meine erfolgreichen Jahre an den Staatstheatern Mitteleuropas mit, weil ich weiterhin journalistisch und schriftstellerisch aktiv war und das eben die Grundierung meiner Tätigkeiten, mein Beruf, ist.



Ich erinnere mich an alles. Ich erinnere mich daran, wie schließlich durch – Zitate Johnny Rottweil – »das perverse Faschistenschwein« Jörg Reichel vom DJU-Berlin, diesem »widerlichsten aller gelben Gewerkschafter«, dieser auch von meinen Beiträgen weit überbezahlten aufgedunsenen Gewerkschaftsfunktionärskarrikatur, die mir auf 100 Meter nicht zu nahe kommen sollte, meine Privatadresse für Schlägertrupps gegen mich ins Internet stellte. Die dann auch kamen.



Interessanterweise ist diese, mit Verlaub, »miese kleine Drecksau« Jörg Reichel, der wir als einfache Gewerkschafsmitglieder monatlich auch noch rund 6.000 Euro und mehr plus Zulagen und Extras jeden Monat aus unserer Gewerkschaftskasse überweisen, heute noch immer in seiner Position. Ich war zuvor im DJV gewesen, der größeren Journalistengewerkschaft. Auch die ließ mich verleugnen und deren damalige, gestatten Wahrheit, feige Oberniete Frank Überall tat auch nichts für das langjährige Mitglied – mich.



Ich erinnere mich daran, wie es hieß, all das sei doch nicht so schlimm. – Doch, es ist so schlimm und noch viel schlimmer. Dies oben sind nur einige ganz wenige schlaglichthafte Einblicke in das, was mir allen in den ersten Wochen und Monaten ab März 2020 angetan worden ist. Die weiteren Ereignisse, die weiteren Jahre, werden Bände füllen, Dokumentationen, schließlich Spielfilme und abstrakte Theateraufführungen. Denn es ist so schlimm und noch viel schlimmer. Wären Hendrik Sodenkamp und unser Kollegium nicht so grundpositive Leute, hätte der Feind sein Ziel womöglich bereits erreicht. Dieses Ziel lautet Verfemung, Zensur, Ausschluss, Vernichtung, Auslöschung der Einnerung und schießlich der Tod in jeder Hinscht.



Und auch in den eigenen Reihen gibt es eingemischt eine Anzahl an Falschspielern. Später versuchte – ein weiterer schlaglichthafter Blick –, jener V-Mann, der sich uns ab Sommer 2020 abrupt vor Polizeisperren präsentiert und sich uns als »Markus Haintz« vorgestellt hatte, sogar mit Hilfe der britischen Propagandawelle BBC meine Familie zu zerstören, meine Inhaftierung zu erwirken (»Extremisten«). Unsere Aufgabe besteht weiterhin auch darin, solche Charaktere wie Markus Haintz kenntlich zu machen und aus unseren Verbindungen herauszuhalten. Tun wir es nicht, haben wir als Opposition keine Chance – oder sind gar keine, sondern wollen etwas anderes als das, was im Munde geführt wird. Auch hierbei, dessen bin ich mir aus allen dafür vielfach belegten Gründen absolut sicher, wird die Geschichte uns vom DW bestätigen.



ZWEI, NULL,

NULL



Sage und schreibe: Zweihundert Ausgaben unserer Wochenzeitung Demokratischer Widerstand, 13 geschlossenen Konten (!), fingierten Verfahren, Terror, Folter (!) und zweitweiser Vertreibung ins Exil, weiteren Zerstörungsversuchen zum Trotz: Wir sind da. Wir sind das Original. Wir begründen, grundieren und begleiten die Bewegung, an deren Anfangspunkt wir selber stehen und die wir in ihrer Vielfältigkeit unterstützen. Nicht mehr und nicht weniger.



Wir sind weitaus stärker, als uns der Feind und manch falscher Fuffzger gern sehen würde. Wir sind fast überallhin verbunden, bekommen mit der Zeit fast alles mit, auch aus Behörden, Staatswanwaltschaften, Medienhäusern – sogar in mancher Staatskanzlei haben wir Sympathisantinnen und Informanten. Ganz eifnch, weil die Bewegung, unsere Bewegung, so stark ist und dezentral funktioniert. Wir sind das Volk und:



WIR SIND

ÜBERALL!



Es erfüllt uns mit stolz, dass unser Freund und Mitstreiter Michael Ballweg am Wochenende auf Einladung des DW-Zeitungsfreundes Robert F. Kennedy Jr. an dessen Inaugurierung in Washington teilnehmen wird. Per Luftpost wird unsere 200. DW-Ausgabe auch als zuverlässiger Begleiter dabei sein.



Dafür, soviel stärker zu sein, als es der Feind und manche Flachpfeife in den eigenen Reihen gern hätte, möchte ich mich bei allen Unterstützern, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, bei allen Verteilerhelden, bei allen Abonnentinnen und bei alles geneigten Lesern der zurückliegenden 200 Ausgaben bedanken! Bei allen Interviewpartnern und Originalbeiträgerinnen! Und auch bei allen, wirklich ALLEN Gratulanten in den zurückliegenden Tagen und heute, wie der sehr geschätzten Dr. Beate Bahner, um nur eine, die gewissermaßen »größte« zu nennen.



200 MAL

DANKE!



Heute erscheint die 200. Ausgabe der Wochenzeitung Demokratischer Widerstand (DW). Wer hätte das gedacht? Und was haben Feind und »Freind« nicht alles unternommen – man muss eher fragen: was haben die noch nicht nicht versucht? – um uns zu zerstören. Soviel für heute Morgen. Ich sende diese Zeilen zum Thema #DW200 jetzt ab. Meine Kinder wollen mit mir jetzt raus in die Winterfrische.



Ja! Wir sind da. Wir sind quicklebendig. Wir sind stark. Wir machen weiter, wenn Sie es möchten.



Ich danke Ihnen!



Auf gehts, weiter, bis zum umfassenden Sieg,

mit Grüßen auch von Hendrik Sodenkamp

und unserem großartigen Kollegium in Berlin,



Anselm Lenz

Journalist, Verleger, Bewegungsgründer



P.S.: Erwähnte ich unsere Feierlichkeiten rund um den 28. März 2025 in Berlin, insbesondere die erste alternative Medienmesse am 29. März, für die das Interesse so erheblich ist, dass wir derzeit in Erwägung ziehen, weitere Ausrichtungshallen anzumieten oder diese zusammen etwa mit Kontrafunk und der Neuen Rheinischen Zeitung auch zeitmäßig auf weitere Tage zu erweitern? – #28M25 – Läuft!

Posted January 31, 2025